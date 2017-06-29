Сверстать текстовую страницу с картинками (статья)

Есть сайт на wordpress - https://goo.gl/mJyxgV Необходимо сделать сайт адаптивным (доработать верстку и/или исправить стили). Кроме этого, нужно сделать верхнее меню "плавающим", чтобы при прокрутке вниз оно оставалось как бы "приклеенным" сверху. Пожалуйста, укажите стоимость и приблизительные сроки.