Верстка сайта

Были небольшие проволочки, когда выясняли, почему масштаб очень крупный получился, пришлось и с дизайнером еще раз переговорить, который сайт рисовал, и с Артемом еще раз этот вопрос дополнительно обсудить - повозиться, в общем. Из-за этого немного не уложились по времени. Но все необходимые правки Артем внес, пожелания учел. Так что в целом впечатления по сотрудничеству положительные. Работали по предоплате 50%. Из плюсов еще немаловажный момент - быстро отвечал, почти всегда на связи.