Вёрстка лендинг страницы

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Требуется сделать верстку лендинг страницы для загрузки на хостинг.

Есть образец с точно такой же функциональностью, к которому нужномаксимально приблизится, использовав за основу существующий дизайн (есть сайт, корпоративные

цвета, логотип).

Одна страница с 12 блоками информации с вертикальной прокруткой:

1.      В ШАПКЕ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА (значки инстаграм, вк,ютуб), ХЕШТЕГИ ПРОЕКТА ИЛИ СЛОГАН, СТАРТ ПРОЕКТА: ДАТА

2.      КРАТКО О ПРОЕКТЕ (НАШИ ЦЕЛИ, КАК МОТИВАТОР)

3.      ПОЧЕМУ МЫ?

4.      ДЛЯ КОГО?

5.      ПРАВИЛА (СХЕМА) УЧАСТИЯ (СРОКИ)

6.      ЧТО ТЫ ПОЛУЧИШЬ В ИТОГЕ?

7.      ДАЛЬШЕ ЕЩЕ О ТОМ КАКИЕ МЫ ХОРОШИЕ, БОНУСЫ,ЗАВЛЕКАЛОЧКИ, МОТИВАЦИЯ

8.      О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ

9.      СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

10.  ВОПРОС-ОТВЕТ (ВСЕ ЧТО НЕ ВЛЕЗЛО В ЛЕНДИНГ ДО)

11.  В КОНЦЕ ЕЩЕ РАЗ МОТИВАЦИЯ, СЛОГАН И Т.Д.

12.  ВНИЗУ САЙТА ОФЕРТА В ВИДЕ ДОКУМЕНТА И ПРАВИЛАУЧАСТИЯ (ПОДРОБНО)

Типы блоков:

1.      Заголовки / слоганы / картинки

2.      Текстовая информация с возможностью отобразитьтолько часть текста, а часть скрыть, и отображать только по клику на «далее».

3.      Вопросы (отображается всегда, в колонках) иответы (показываются по клику на вопрос)

Текстовая информация внутри блоков проработана и готова.

Хостинг и домен есть.

 

6 лет назад
AntonVT
Антон 
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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