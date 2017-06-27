Вёрстка лендинг страницы

Требуется сделать верстку лендинг страницы для загрузки на хостинг.

Есть образец с точно такой же функциональностью, к которому нужномаксимально приблизится, использовав за основу существующий дизайн (есть сайт, корпоративные

цвета, логотип).

Одна страница с 12 блоками информации с вертикальной прокруткой:

1. В ШАПКЕ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА (значки инстаграм, вк,ютуб), ХЕШТЕГИ ПРОЕКТА ИЛИ СЛОГАН, СТАРТ ПРОЕКТА: ДАТА

2. КРАТКО О ПРОЕКТЕ (НАШИ ЦЕЛИ, КАК МОТИВАТОР)

3. ПОЧЕМУ МЫ?

4. ДЛЯ КОГО?

5. ПРАВИЛА (СХЕМА) УЧАСТИЯ (СРОКИ)

6. ЧТО ТЫ ПОЛУЧИШЬ В ИТОГЕ?

7. ДАЛЬШЕ ЕЩЕ О ТОМ КАКИЕ МЫ ХОРОШИЕ, БОНУСЫ,ЗАВЛЕКАЛОЧКИ, МОТИВАЦИЯ

8. О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ

9. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

10. ВОПРОС-ОТВЕТ (ВСЕ ЧТО НЕ ВЛЕЗЛО В ЛЕНДИНГ ДО)

11. В КОНЦЕ ЕЩЕ РАЗ МОТИВАЦИЯ, СЛОГАН И Т.Д.

12. ВНИЗУ САЙТА ОФЕРТА В ВИДЕ ДОКУМЕНТА И ПРАВИЛАУЧАСТИЯ (ПОДРОБНО)

Типы блоков:

1. Заголовки / слоганы / картинки

2. Текстовая информация с возможностью отобразитьтолько часть текста, а часть скрыть, и отображать только по клику на «далее».

3. Вопросы (отображается всегда, в колонках) иответы (показываются по клику на вопрос)

Текстовая информация внутри блоков проработана и готова.

Хостинг и домен есть.