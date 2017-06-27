Html верстка

Необходимо сделать адаптивную верстку многостраничного сайта компании на DLE. Исходники и подробное ТЗ - во вложении. Сроки - 2 июля.
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