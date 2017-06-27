Внести изменения в psd-макет и сверстать под WP

Есть уже готовый сайт на WP kubves.ru, но необходимо внести изменения в psd-макет согласно тз (от руки нарисованно и описание функционала). В приоритете заявки от людей которые смогут внести правки в макет и сверстать это дело под WP. В приложении пример страницы и ТЗ.

Пункты для изменения

1. Убрать в слайдере стрелки для прокрутки.

5. Солнечные батареи и модернизация РБУ убираем вообще. (в допуслугах). Переверстка страницы или?

7.Страница "весы" нужно сделать 2 подкаталога 1. "автомобильные весы" 2. железнодорожные весы. См. приложение

9. Вышлю сегодня список клиентов с привязкой по регионам, прошу Вас красиво переработать список клиентов с ориентацией на регионы. (см.приложение).

p/s в приложении "конструктор" - не нужен