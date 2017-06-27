Внести изменения в psd-макет и сверстать под WP

внедрить картинку из инфоблока на страницу (битрикс) в div блок. в стандартном функционале вывод картинки в данной компоненте intranet.reserve_meeting битрикс не заведен и не имеет параметров для вывода картинок оплата по дог.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть уже готовый сайт на WP kubves.ru, но необходимо внести изменения в psd-макет согласно тз (от руки нарисованно и описание функционала). В приоритете заявки от людей которые смогут внести правки в макет и сверстать это дело под WP. В приложении пример страницы и ТЗ.
Пункты для изменения
1. Убрать в слайдере стрелки для прокрутки.
5. Солнечные батареи и модернизация РБУ убираем вообще. (в допуслугах). Переверстка страницы или?
7.Страница "весы" нужно сделать 2 подкаталога 1. "автомобильные весы" 2. железнодорожные весы. См. приложение
9. Вышлю сегодня список клиентов с привязкой по регионам, прошу Вас красиво переработать список клиентов с ориентацией на регионы. (см.приложение).
p/s в приложении "конструктор" - не нужен
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