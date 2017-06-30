Поправить верстку для сайта.

Сайт:

http://artmebel69.ru/ (работает на cms modx revo)

Нужно поправить:

Нужно что бы на телефонах сайт не растягивало, а отображалось так же как и на компьютере.

На ipad эти блоки http://prntscr.com/fhty8g не кликабельны, при нажатии ни никуда не переходишь.