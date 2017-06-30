mockingbirdjz

Геннадий mockingbirdjz

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
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Отзывы заказчиков

denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Нужно перенести цвета и размеры таблиц в html
HTML
Отличное исполнение Несмотря на то что Геннадий с малым количеством отзывов, я решил рискнуть(сроки горели) и не прогадал.Сроки соблюдены максимально точно. Очень доволен.
Суперовский заказчик! Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Скопировать 2 сайта, только вёрстка и формы заявок
Благодарю за выполненную работу.
Отличный заказчик, знает и понимает чего хочет!
Ответный отзыв
diman3210
Дмитрий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Установить выпадающее адаптивное горизонтальное меню на сайт.
WordPress
Хороший исполнитель! Все сделал добросовестно и быстро. Всегда на связи.
Отличный заказчик! Четкое ясно ТЗ, оплата своевременная! РЕКОМЕНДУЮ!!!
Ответный отзыв
Vixen84
Максим 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Поправить верстку для сайта.
MODX
Геннадий отличный исполнитель. Выполнил работу за 5 мин. в то время как другим приходилось объяснять полчаса, что нужно сделать. В общем если нужен специалист который разбирается в верстке, можете смело обращаться.
Заказчик знает чего хочет и четко излагает свое задание! Рекомендую!!!
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