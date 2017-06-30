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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
HTML
Отличное исполнение Несмотря на то что Геннадий с малым количеством отзывов, я решил рискнуть(сроки горели) и не прогадал.Сроки соблюдены максимально точно. Очень доволен.
Ответный отзыв
Суперовский заказчик! Сотрудничеством доволен!
$60
10 баллов
8 лет назад
Благодарю за выполненную работу.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, знает и понимает чего хочет!
$10
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Хороший исполнитель! Все сделал добросовестно и быстро. Всегда на связи.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое ясно ТЗ, оплата своевременная! РЕКОМЕНДУЮ!!!
$10
10 баллов
8 лет назад
MODX
Геннадий отличный исполнитель. Выполнил работу за 5 мин. в то время как другим приходилось объяснять полчаса, что нужно сделать. В общем если нужен специалист который разбирается в верстке, можете смело обращаться.
Ответный отзыв
Заказчик знает чего хочет и четко излагает свое задание! Рекомендую!!!