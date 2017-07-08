Скопировать 2 сайта, только вёрстка и формы заявок

Веб-программированиеЗавершен10 заявок239 просмотров
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Скопировать 2 сайта и форму заявок настроить.

Этот сайт mebel555.kg нужно скопировать и сделать вторую страницу с картинками при нажатии сюда http://joxi.ru/MAj9n9GhvRWq32 открываться должна страница с картинками cms не нужна только верстка-И еще одно заданиеСкопировать полностью этот сайт https://atiker.kz/ изменить контакты и всеcms не нужнаНастроить формы заявок и все 

интегрировать все заявки с унисендер через АПИ 

6 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
mockingbirdjz
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$60
3 дня
Благодарю за выполненную работу.
Отличный заказчик, знает и понимает чего хочет!
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