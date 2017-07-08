Скопировать 2 сайта, только вёрстка и формы заявок

Скопировать 2 сайта и форму заявок настроить.

Этот сайт mebel555.kg нужно скопировать и сделать вторую страницу с картинками при нажатии сюда http://joxi.ru/MAj9n9GhvRWq32 открываться должна страница с картинками cms не нужна только верстка-И еще одно заданиеСкопировать полностью этот сайт https://atiker.kz/ изменить контакты и всеcms не нужнаНастроить формы заявок и все

интегрировать все заявки с унисендер через АПИ