Приделать Elasticsearch на сайт на HTML, PHP файлах

Хочу сделать поиск для сайта на HTML файлах (с подключением через .htaccess PHP). Прошу поделиться кодом страницы поиска и строки поиска для встраивания в страницы скрипта поиска Elasticsearch. Сайт пока не сделал, хостинг не выкупил, поэтому на данный момент Вам предлагается делать это на домашнем ПК например.

Прошу сразу указывать стоимость работы и какие электронные деньги Вы принимаете к оплате. Прошу написать, у Вас были в работе проекты с

Elasticsearch или Вы будете его осваивать по ходу дела. Также прошу указать, когда Вы готовы приступить к выполнению задания и за сколько примерно сделаете, после передачи задания будете делать её в субботу, воскресенье или сможете также и на рабочей неделе. Оплата после получения и тестирования результатов работы.

Вот что известно, как это можно сделать:

Добавить документы в индекс https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/client/php-api/current/_indexing_documents.html

Поиск https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/client/php-api/current/_search_operations.html

Просто все файлы добавить в поиск и удалить в них html разметку https://secure.php.net/manual/de/function.strip-tags.php

Циклом пройти все папки файлы для добавления в поиск https://secure.php.net/manual/ru/class.directoryiterator.php

https://кодер.укр/%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8/Elasticsearch