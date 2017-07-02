Приделать Elasticsearch на сайт на HTML, PHP файлах

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Хочу сделать поиск для сайта на HTML файлах (с подключением через .htaccess PHP). Прошу поделиться кодом страницы поиска и строки поиска для встраивания в страницы скрипта поиска Elasticsearch. Сайт пока не сделал, хостинг не выкупил, поэтому на данный момент Вам предлагается делать это на домашнем ПК например.

Прошу сразу указывать стоимость работы и какие электронные деньги Вы принимаете к оплате. Прошу написать, у Вас были в работе проекты с

Elasticsearch или Вы будете его осваивать по ходу дела.  Также прошу указать, когда Вы готовы приступить к выполнению задания и за сколько примерно сделаете, после передачи задания будете делать её в субботу, воскресенье или сможете также и на рабочей неделе. Оплата после получения и тестирования результатов работы.

Вот что известно, как это можно сделать:

Добавить документы в индекс https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/client/php-api/current/_indexing_documents.html

Поиск https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/client/php-api/current/_search_operations.html

Просто все файлы добавить в поиск и удалить в них html разметку https://secure.php.net/manual/de/function.strip-tags.php

Циклом пройти все папки файлы для добавления в поиск https://secure.php.net/manual/ru/class.directoryiterator.php

https://кодер.укр/%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8/Elasticsearch

PHPHTML
6 лет назад
Alkuvl
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Настройка функционала под новый дизайн сайта

    В прошлом этапе натягивали дизайн на сайт,теперь нужно настроить функционал под новый дизайн.Сайт написан на html,движок-самописный.Так же нужно переписать код,т.к. он писался очень давно.Более детально написано в тз.

    Дизайн сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Парсинг страницы (консольный python 2.7 / php)

    Скрипт должен уметь: 1. Зайти на страницу https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=showCompetitors&amp;geo=0&amp;phrase=ford 2. Получить данные для каждого объявления:    - Заголовок объявления    - Текст объявления    - Данные по ссылке "Адрес и телефон"    - Ссылка на сайт    - Регионы показа 3. Сохранить все данные в ...

    PHPPython
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Установка файлов PHPStamp для локальной работы

    $20

    Что необходимо: 1. Установить файлы библиотеки PHPStamp (ссылка на [url=https://github.com/shadz3rg/PHPStamp]github[/url]) со всеми зависимостями в одну папку "PHPStamp".  2. Библиотека должна работать локально, автономно, чтобы перенеся папку "PHPStamp" на другой сайт,  все скрипты так же работали. На PHP7. 3. Написать ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Проект savatest

    Требуется сделать структуру сайта, основные блоки, страницу регистрации и админку.  Описание в файле: https://drive.google.com/open?id=1atql-k0qxXcqfQAIVKFkoJZowQ75oe79-coJwoFsbD4 Цена указана условная. Ваши предложения по цене приветствуются. Требуется только основной функционал. Без графического оформления. Нужен пока просто рабочий прототип, чтобы испытать все взаимодействия ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенос сайта на вордпресс.

    Есть сайт http://rocca.ru/ нужно его перенести на вордпресс. Перенести на вордпресс все вопросы и ответы. Вопрос в виде записи, ответы в виде комментариев. Сохранить url. Выгрузить из базы: ник, адрес почты и номер кошелька и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен специалист по GetCourse

    Нужно настроить с нуля варонку, CRM и все скрипты для тренингана [url=https://getcourse.ru/]GetCourse[/url]. Возможно также в дальнейшем понадобится помощь по поддержанию всего в актуальном состянии. Требования – опыт работы с платформой [url=https://getcourse.ru/]GetCourse[/url],в идеале иметь свои настроенные тренинги, или дать ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скачать список продуктов с ценами с интернет магазина - парсер

    Нужно скачать ассортимент из интернет магазина- интересует только описание и цена - и результат в форме Excel таблицы.  В магазине порядка 400 позиций, нужны для маркетингового исследования около половины - порядка 1-2 часов работы вручную и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать один нестандартный функционал для WP

    Описываю следующую задачу:Для сайта коттеджного поселка действующего будем делать новый сайт.Хотим сделать его на WP так как по большей части он будет информационный.Но тут нужен один функционал не стандартный.карта поселка.Количество участков известно.Карта есть в кореле ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад