Нужен специалист по GetCourse

Нужно настроить с нуля варонку, CRM и все скрипты для тренингана GetCourse.

Возможно также в дальнейшем понадобится помощь по поддержанию всего в

актуальном состянии.

Требования – опыт работы с платформой GetCourse,в идеале иметь свои настроенные тренинги, или дать ссылку на чужие тренинги настроенные вами.