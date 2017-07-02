Нужен специалист по GetCourse

Веб-программированиеЗакрытнет заявок130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно настроить с нуля варонку, CRM и все скрипты для тренингана GetCourse.

Возможно также в дальнейшем понадобится помощь по поддержанию всего в

актуальном состянии.

Требования – опыт работы с платформой GetCourse,в идеале иметь свои настроенные тренинги, или дать ссылку на чужие тренинги настроенные вами.

6 лет назад
IvanKo90
Иван 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Беттер букмекерских ставок

    Требуется программа или веб-сервис для автоматического проставления ставок на сайтах букмекерских конторах marathonbet.com и pinnacle.com.  Необходимая для выполнения ставок информация будет находиться в базе MongoDB, беттер должен на её основе совершить ставки по заданному алгоритму. Pinnacle.com имеет API, поэтому ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсинг страницы (консольный python 2.7 / php)

    Скрипт должен уметь: 1. Зайти на страницу https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=showCompetitors&amp;geo=0&amp;phrase=ford 2. Получить данные для каждого объявления:    - Заголовок объявления    - Текст объявления    - Данные по ссылке "Адрес и телефон"    - Ссылка на сайт    - Регионы показа 3. Сохранить все данные в ...

    PHPPython
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дорабoтка cайт на Django

    Здpaвствуйте.  Tребуетcя внести прaвки нa cайт artemosaico.ru:  - Пpикpутить пoиск по произвoдителю, пo назвaнию плитки, пo apтикулу пpоизводитeля  - Mикpoразмeткa организации  - Микpopазметка коллекции  - Слайдep  Пoлный спиcок https://docs.google.com/document/d/1occt4o8p2YA8pPlvhSAvBPPsk62VRBZ1wQyzpKYqqrA/edit

    Django
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скачать список продуктов с ценами с интернет магазина - парсер

    Нужно скачать ассортимент из интернет магазина- интересует только описание и цена - и результат в форме Excel таблицы.  В магазине порядка 400 позиций, нужны для маркетингового исследования около половины - порядка 1-2 часов работы вручную и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать один нестандартный функционал для WP

    Описываю следующую задачу:Для сайта коттеджного поселка действующего будем делать новый сайт.Хотим сделать его на WP так как по большей части он будет информационный.Но тут нужен один функционал не стандартный.карта поселка.Количество участков известно.Карта есть в кореле ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • WEB Админка на Laravel

    Требуется написать небольшую админку на фреймвёрке Laravel желательно &gt; =5.2. что требуется: - Регистрация пользователей администратором (группы admin/viewer), выпадающая форма логина. - 2 страницы с выборкой из SQL базы (MySQL), 3 типа сортировки, pagination, фильры (2 типа), поиск. - ...

    Laravel
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Консультация Яндекс Метрика

    Нужно проконсультировать за отзыв или небольшую сумму. Есть сайт с платными подписками на каналы (в личном кабинете пару видов подписок, можно нажать кнопку Купить). Добавил на страницы счётчик (сайт сделан по технологии Single Page Application, в связи ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад