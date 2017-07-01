Консультация Яндекс Метрика

Интeрнeт мaгазин нa движке CS CART (база, бeз модификaций) Heобходимa дорaбoткa мультиязычноcти. В бaзe CS CART, еcли два языкa, но этo выглядит: site.com/ru/ и site.com/uk/ Нам надо что бы: 1 глaвный язык caйтa – pусский, при выбope был кaк: прoсто site.com/ (site.com/tovar) 2 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно проконсультировать за отзыв или небольшую сумму.
Есть сайт с платными подписками на каналы (в личном кабинете пару видов подписок, можно нажать кнопку Купить).
Добавил на страницы счётчик (сайт сделан по технологии Single Page Application, в связи с блокировкой на украине код для ym.js скачал тут https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js; если счётчик ставить как обычно, то на украине сайт висит и ждёт загрузки счётчика):
После рендеринга страницы выполняется такой код:
if (window.Ya && window.Ya.Metrika) {
App.ya = new Ya.Metrika({
id: ТУТ_НОМЕР_СЧЁТЧИКА,
clickmap: true,
trackLinks: true,
accurateTrackBounce: 15000,
webvisor: true,
ecommerce: 'dataLayer',
params: App.getYandexParams()
});
} else {
App.ya = {
reachGoal: function(target, params) {
console.log(target + (params ? ': ' + params : ''));
}
};
}
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
При нажатии кнопки Купить выполняется такой код:
window.dataLayer.push({
ecommerce: {
currencyCode: 'EUR',
purchase: {
products: [
{
//тут название товара служебное - для своих тестов
name: (oldPrices ? 'old prices' : 'prices 3 - margin 7') + ' - ' + pack + ' - ' + devices + ' devices - ' + type + ' - ' + term + ' months',
price: data.price
}
]
}
}
});
Реальные покупки есть (большинство заказов со стран Европы), а в отчёте Яндекс Метрика - Электронная Коммерция - Заказы их нет!
https://metrika.yandex.ru/stat/purchase?period=week&id=ТУТ_НОМЕР_СЧЁТЧИКА
Что я делаю не так? В хром консоле во время тестирования смотрел данные отправляются, вижу какая подписка, вижу цену, а в отчёте пусто.
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