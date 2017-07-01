Консультация Яндекс Метрика

Нужно проконсультировать за отзыв или небольшую сумму.

Есть сайт с платными подписками на каналы (в личном кабинете пару видов подписок, можно нажать кнопку Купить).

Добавил на страницы счётчик (сайт сделан по технологии Single Page Application, в связи с блокировкой на украине код для ym.js скачал тут https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js; если счётчик ставить как обычно, то на украине сайт висит и ждёт загрузки счётчика):

После рендеринга страницы выполняется такой код:

if (window.Ya && window.Ya.Metrika) {

App.ya = new Ya.Metrika({

id: ТУТ_НОМЕР_СЧЁТЧИКА,

clickmap: true,

trackLinks: true,

accurateTrackBounce: 15000,

webvisor: true,

ecommerce: 'dataLayer',

params: App.getYandexParams()

});

} else {

App.ya = {

reachGoal: function(target, params) {

console.log(target + (params ? ': ' + params : ''));

}

};

}

window.dataLayer = window.dataLayer || [];

При нажатии кнопки Купить выполняется такой код:

window.dataLayer.push({

ecommerce: {

currencyCode: 'EUR',

purchase: {

products: [

{

//тут название товара служебное - для своих тестов

name: (oldPrices ? 'old prices' : 'prices 3 - margin 7') + ' - ' + pack + ' - ' + devices + ' devices - ' + type + ' - ' + term + ' months',

price: data.price

}

]

}

}

});

Реальные покупки есть (большинство заказов со стран Европы), а в отчёте Яндекс Метрика - Электронная Коммерция - Заказы их нет!

https://metrika.yandex.ru/stat/purchase?period=week&id=ТУТ_НОМЕР_СЧЁТЧИКА

Что я делаю не так? В хром консоле во время тестирования смотрел данные отправляются, вижу какая подписка, вижу цену, а в отчёте пусто.