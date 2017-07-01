Сделать регистрацию на сайте

Здравствуйте, на сайте нужно сделать регистрацию, авторизацию, личный кабинет и возможность выхода из аккаунта. При регистрации нужно отправлять письмо человеку на почту, чтобы он ее подтвердил. В личном кабинете нужно указать статус человека (онлайн, оффлайн), помимо тех данных, которые он укажет при регистрации. Данные в личном кабинете и пароль можно изменить. Нужен человек, который уже имел дело с подобными проектами. Сроки горят, проект нужно сдать уже завтра, в 19:00. Предлагайте свои цены. Оплата вебмани, киви, либо яндекс