Сделать регистрацию на сайте

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Веб-программированиеЗавершен4 заявки211 просмотров
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Здравствуйте, на сайте нужно сделать регистрацию, авторизацию, личный кабинет и возможность выхода из аккаунта. При регистрации нужно отправлять письмо человеку на почту, чтобы он ее подтвердил. В личном кабинете нужно указать статус человека (онлайн, оффлайн), помимо тех данных, которые он укажет при регистрации. Данные в личном кабинете и пароль можно изменить. Нужен человек, который уже имел дело с подобными проектами. Сроки горят, проект нужно сдать уже завтра, в 19:00. Предлагайте свои цены. Оплата вебмани, киви, либо яндекс

6 лет назад
Bas_M
53 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
taqqot5
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$40
1 день
Всем рекомендую этого исполнителя! Всегда на связи, выполнил всё качественно, даже раньше срока. Буду обращаться ещё!
Сергей хороший заказчик. Всем рекомендую. Поставил четко задачу и сделал своевременную оплату.