Функционал по отслеживанию посылок EMS через трек номер. WordPress

Необходимо сделать функционал по отслеживанию посылок EMS через трек номер.

Сайт на WordPress.

На отдельной странице сделать форму для ввода трек-номера и капчу (лучше с простым математическим выражением, типа 2+4 = _). По нажатию на кнопку "Проверить", должен отправляться запрос в EMS. Результат должен отобразиться в виде таблички со столбцами:

Дата; Статус

После появления результата должна появится кнопка "Копировать", по нажатию на которую содержимое результата должно копироваться в буфер обмена, причем в виде таблицы (чтобы в последующем при вставке, например, в тело письма, столбцы сохраняли свое форматирование).

Должна быть простая защита от спама. Например, проверка не больше 3 треков за 1 час с одного IP.

Данный функционал должен иметь следующую возможность - при добавлении в URL по шаблону трек номера, должна открываться страница с уже введенным в форму ввода трек-номером. При открытии такого URL (с заданным трек номером), запрос автоматически должен отправляться в EMS. Таким образом, если клиент переходит по такой ссылке из письма, открывается страница с готовыми статусами на текущий момент.

Дизайн страницы не нужен!!! Простое поле для ввода.

Рассчитываю найти разработчика, специалиста в WordPress для долгосрочного сотрудничества.