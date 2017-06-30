Доработать сайт на Bitrix

Веб-программированиеЗакрытнет заявок97 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт https://stoma39.ru/ на битриксе.

Необходимо добавить галерею с названием "Наши улыбки" в раздел "Для пациентов", в галерее простое размещение фото с возможностью их подписать (что изображено на фото). При клике на фото оно увеличивается.

6 лет назад
tassay
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад