Доработать сайт на Bitrix

Требуется написать на PHP скрипт поиска по публичным записям в Facebook. [b]Оставляя заявку укажите, с помощью каких средств это будет реализовано.[/b] Проблема в том, что метод поиска по постам был удален начиная с версии v2.0 Graph API, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт https://stoma39.ru/ на битриксе.
Необходимо добавить галерею с названием "Наши улыбки" в раздел "Для пациентов", в галерее простое размещение фото с возможностью их подписать (что изображено на фото). При клике на фото оно увеличивается.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется программист для работы с Битрикс. Подробности в прикрепленном файле. Просьба указывать сроки и стоимость работ.Закрыт6 лет назад
Собственно, задача – чтобы заявки с сайта со всех форм обратной связи уходили в Битрикс24.Закрыт6 лет назад
Joomla 2.5. Стоит раскрывающееся меню Accordeon. При открытии вложенных подпунктов меню закрывается, а нужно чтобы было раскрыто. Стоимость и сроки?Закрыт6 лет назад
Хостинг заблокировал отправку сообщений с сайта, говорят, что рассылается спам и наверное сайт взломан. Кто может помочь?Закрыт6 лет назад
Ссылка на сайт: bezdor4x4.com.ua Нужно настроить, чтобы поля из заполнненой заявки клиента попадали в amoCRM. Предпочтение отдается фрилансерам с опытом работы в opencart и amocrm Предлагайте бюджетЗакрыт6 лет назад
- $6
Нужна рассылка по email-адресам. Также нужно спарсить адреса с нескольких сайтов.Закрыт6 лет назад
Нужно создать чат, в который будут стекаться личные сообщения с нашего сообщества Вконтакте и аккаунтов. Ищем людей с опытом работы с АПИ Вконтакте. Работа либо для команд, либо для индивидуальных разработчиков. Есть ТЗ, прототип интерфейса. Пишите, обсудим детали, ...Закрыт6 лет назад
Добрый день, нужно внести пару изменений на Drupal. переделать калькулятор, спарсинг данных, мелкие переделки ТЗ есть ! Оплата по окончанию.Закрыт6 лет назад
Здравствуйте! cfqn http://elaha.ru/ , движок сайта непонятный На сайте в стандартных средствах админки нельзя поменять тайтлы страниц Там есть SEO модуль с полями "Заголовок", "Описание", "Ключевые слова" Из поля "Заголовок" тайтл прописывается в "twitter:title" и не отображается в браузере задача - ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад