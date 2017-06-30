Сделать интеграцию сайта на OpenCart с amoCRM

Нужен разработчик который сможет сделать доработки для торгового бота на бирже по API. Есть действующий (купленный) торговый бот. И есть доработки по нему, которые нужно реализовать Биржа, на которой торгует бот - poloniex.com Подробнее обсудим с исполнителем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ссылка на сайт: bezdor4x4.com.ua
Нужно настроить, чтобы поля из заполнненой заявки клиента попадали в amoCRM.
Предпочтение отдается фрилансерам с опытом работы в opencart и amocrm
Предлагайте бюджет
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