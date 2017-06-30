Проблема с указанием метатегов

Сайт: http://glavsantex.ru/ У него меню очень длинное - нужно сделать в виде аккордеонаНо так, чтобы у него никак не изменились урли страниц например тут https://prnt.sc/folx0b все то, что я отметила, должны быть под "Водонагреватели" Вот структура - какие разделы нужно объединить ...