Сделать меню на сайте в виде аккордеона

Задача: Сейчас на сайте установлен модуль SEO CMS TOP 2: Блог | Новости | Отзывы | Галерея | Используется отзывы, выводятся через виджет этого расширения. На сайте выведены и настроены отзывы, имеют такой вид https://goo.gl/88NGu6 Необходимо допилить отзывы к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: http://glavsantex.ru/
У него меню очень длинное - нужно сделать в виде аккордеонаНо так, чтобы у него никак не изменились урли страниц
например тут https://prnt.sc/folx0b все то, что я отметила, должны быть под "Водонагреватели"
Вот структура - какие разделы нужно объединить пот одномуТо есть там получается будем создать только 3 основные разделыменю получается как тут http://www.teplo-com.ru/catalog/c9985/
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо подключить облачную кассу к сайту на ucoz (используя ucoz api) инструкции: https://cabinet.starrys.ru/docs/protocol.pdf https://cabinet.starrys.ru/docs/cloudapi_complex.pdfВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте ! есть проблема с работой сайта на joomla в которой используется интернет магазин laximo версия Laximo.CMS Prof v1.0 2012 по большому счету проблема только одна: не производится поиск по прайс листам нужных артикулов сами прайс листы приходят ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется организовать e-mail рассылку по нашей базе Сфера: недвижимость, рассылка предложений по нашим объектам База подписчиков 5000-6000 Частота рассылки: 3-5 раз в месяц От вас требуется: Сделать шаблон для рассылки с возможностью подписаться/отписаться, разослать по нашей базе, предоставить отчет по ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть необходимость сделать 3 веб приложения. С ролями, сложными формами ввода, справочниками, взаимодействием с другими системами. PHP, Yii, PostgreSQL, Oracle. Авторизация ЕСИА. На каждую задачу по 2 разработчика, итого 6. Хотелось бы: - кандидатов из Москвы/области; - приветствуются готовые сработанные пары; - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна возможность оплаты с помощью Яндекс Кассы в Easy digital downloads (WP)Закрыт6 лет назад
Необходимо доработать сайт на шаблоне Битрикс, а именно: 1. Убрать все лишние элементы, предусмотренные шаблоном, но не нужные для даннного магазина. 2. Сделать красивое оформление сайта в рамках возможностей настроек данного шаблона. 3. Исправить то, что наломал заказчик, ...Закрыт6 лет назад
Настроить ленты для граббера. Примерно 10 лент.Закрыт6 лет назад
Есть сайт на joomla. Нужно сделать оплату на сайте за коммунальные услуги. Адрес примера сайта где это уже есть во вложении. Цена и сроки?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $25
Доброго времени суток. Задача: Написать скрипт, который будет блокировать (скрывать) div-элемент, при загрузке страницы через iframe. Вот сама страница, которую нужно будет подгружать через iframe: https://goo.gl/GBt7D2 Название класса элемента, который нужно скрывать "portal-footer".Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад