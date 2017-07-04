Сделать меню на сайте в виде аккордеона

Веб-программированиеЗавершен5 заявок198 просмотров
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Сайт: http://glavsantex.ru/

У него меню очень длинное - нужно сделать в виде аккордеонаНо так, чтобы у него никак не изменились урли страниц

например тут https://prnt.sc/folx0b все то, что я отметила, должны быть под "Водонагреватели"

Вот структура - какие разделы нужно объединить пот одномуТо есть там получается будем создать только 3 основные разделыменю получается как тут http://www.teplo-com.ru/catalog/c9985/

6 лет назад
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
Выбранный исполнитель
den4uk1983
Виктор 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$27
4 дня
Отличная работа! Спасибо!
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую