Сделать меню на сайте в виде аккордеона

Сайт: http://glavsantex.ru/

У него меню очень длинное - нужно сделать в виде аккордеонаНо так, чтобы у него никак не изменились урли страниц

например тут https://prnt.sc/folx0b все то, что я отметила, должны быть под "Водонагреватели"

Вот структура - какие разделы нужно объединить пот одномуТо есть там получается будем создать только 3 основные разделыменю получается как тут http://www.teplo-com.ru/catalog/c9985/