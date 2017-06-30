Есть проблема с работой сайта на joomla

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки155 просмотров
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Здравствуйте ! есть проблема  с работой сайта на joomla в которой используется интернет магазин laximo  версия Laximo.CMS Prof v1.0 2012 по большому счету проблема только одна: не производится поиск по прайс листам нужных артикулов сами прайс листы приходят без ошибок

Жду ваших предложений по цене и срокам !

с ув!

Joomla
6 лет назад
Vladimir8989
Владимир 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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