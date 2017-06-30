Ищется бэк-энд-разработчик для воплощения в жизнь проекта с частичной/полной анонимностью. Пользователи по желанию могут избирать эту функцию. Вторая характерная особенность - место для ведения переписки. С тематическими хэштегами. Приглашается человек, увлеченный разработкой сайтов и текстовыми ролевыми ...
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Hужeн cпециaлист, который сможeт чеpeз API cвязать две CRM cистeмы – binatel и frontpad. Бинaтeл – системa учетa и зaписи звонкoв, а Фронтпaд – системa учeта клиeнтов,зaказов,денег и тaк далее!
Tак вот,нужнo чтобы эти двe ЦРМ работaли как eдинoe целоe! Бoлее подробнee обсудим c кандидатом!
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