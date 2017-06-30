Bitcoin-майнинг

Нужен человек для создания программы (+ вебсайт): майнинг криптовалют.

Вы:

- программист или студент без опыта, но с пониманием, что такое майнинг;

- имеете навыки программирования;

- имете опыт с криптовалютами или готовы быстро разобраться;

- готовы создавать проект не для получения огромных денег, а для создания качественного

продукта (желание создать качественно, а не просто срубить бабло);

Пишите:

- свое имя;

- свой город;

- опыт программирования;

- знакомы ли с криптовалютами?

- что для вас является главным, работая над различными проектами?