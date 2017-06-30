Bitcoin-майнинг

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек для создания программы (+ вебсайт): майнинг криптовалют.
Вы:
- программист или студент без опыта, но с пониманием, что такое майнинг;
- имеете навыки программирования;
- имете опыт с криптовалютами или готовы быстро разобраться;
- готовы создавать проект не для получения огромных денег, а для создания качественного
продукта (желание создать качественно, а не просто срубить бабло);
Пишите:
- свое имя;
- свой город;
- опыт программирования;
- знакомы ли с криптовалютами?
- что для вас является главным, работая над различными проектами?
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