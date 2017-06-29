[b]Описание задачи:[/b] Необходимо создать раздел на сайте ozmall.ru для размещения фотографийэлектронного журнала oz loolbook. Раздел содержит возможность добавлять, удалять и редактироватьподразделы. В каждом разделе необходимо реализовать возможность добавлять описание и коллаж из фотографий. [b]Требования к дизайну:[/b] OZ LOOKBOOK – ...
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Необходимо спарсить телефоны агентов с сайта: http://www.emls.ru/allbonususers/
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