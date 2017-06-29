Написать простой скрипт PHP

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок168 просмотров
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Здравствуйте!  Задача такая – скрипт должен находить данные в ХМL документе (плейлисте для Смарт ТВ, структуру дал в скриншоте) и в файлах ХМL/m3u/m3u8, ссылки на которые прописаны в этом самом XML (т. е. искать как в нем, так и в дочерних на неограниченное количество уровней).  Результаты должны возвращаться  опять-таки в формате ХМL.

 Жду ваших предложений по цене и срокам !

с ув!

PHP
6 лет назад
Vladimir8989
Владимир 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад