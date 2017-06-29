Написать простой скрипт PHP

Здравствуйте! Задача такая – скрипт должен находить данные в ХМL документе (плейлисте для Смарт ТВ, структуру дал в скриншоте) и в файлах ХМL/m3u/m3u8, ссылки на которые прописаны в этом самом XML (т. е. искать как в нем, так и в дочерних на неограниченное количество уровней). Результаты должны возвращаться опять-таки в формате ХМL.

Жду ваших предложений по цене и срокам !

с ув!