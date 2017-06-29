Доработать сайт на Host CMS

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки123 просмотра
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Доброго времени суток! 

Имеется сайт: www.moipechati.ru

Нужно внести некоторые правки, такие как:

  • Перенести часть меню из левого сайдбара в шапку
  • сделать хлебные крошки
  • переработать страницу товара и корзины
Предоставлю подробное ТЗ
6 лет назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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