Доработать сайт на Symfony3!

Веб-программированиеЗавершен2 заявки177 просмотров
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Есть сайт на Symfony3.

Нужен разработчик, который с адекватными ценами может доработать сайт!

Сайт в стиле платформ объявлений.

Есть 2 вида формы прием заявок, и поиск по объявлениями.

Сите готов на стадии бета версии, нужно доработать его до релиза!

6 лет назад
hosiya
Хосия 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
lifeform_wp
Сергей 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$26
3 дня
Все прошло хорошо и оперативно, сотрудничеством очень доволен!
Приятный в общении заказчик, четко описал данное задание и постоянно был на связи, рекомендую