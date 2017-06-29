Выполнить интеграцию с сервисом вебинаров

Всем доброго дня.

Есть сервис вебинаров Zoom (zoom.us), сделанный в виде устанавливаемого приложения, т.е. не браузерный. На основе него делается крупный проект для проведения вебинаров.

Сейчас задача стоит следующая: сделать такую интеграцию с этим сервисом, чтобы его можно было запускать нажатием кнопки на странице.

В чем сложность:

В проекте множество преподавателей (пока несколько). Одна лицензия Zoom поддерживает только одного ведущего одновременно. У меня есть несколько лицензий Zoom.

Необходимо сделать так, чтобы преподаватель

а) заходил на страницу, вводя выданные ему логин и пароль,

б) нажимал на кнопку "запустить вебинар",

в) после чего у него на компьютере запускалась бы установленная программа Zoom и авторизовалась автоматически под логином одной из свободных в данную минуту лицензий.

Поскольку вебинары проходят не одновременно, не нужно будет покупать отдельные лицензии для каждого ведущего - нужно, чтобы свободные лицензии автоматически распределялись между ведущими, которым в данный момент нужна трансляция.

Это будет первый этап разработки для этого проекта. Пока не нужен никакой дизайн, только страница с авторизацией и кнопкой.

После успешного выполнения задачи мы с вами по вашему желанию обсудим дальнейшую работу над проектом.

Пожалуйста, пишите краткую информацию о том, как собираетесь реализовывать задачу и есть ли подобный опыт. Можно в личные сообщения после подачи заявки.

Спасибо заранее.