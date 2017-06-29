Ошибка в php (белый экран)

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок204 просмотра
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Где то ошибка в php, возникла после переноса сайта на другой хостинг. 

http://formthotics.ru/records/

PHP
6 лет назад
R0LeXx
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 часов назад