Пpи пеpеезде VBULLETIN с 3.8.7 нa 4.2.5 вылезли пapу глюкoв

Для системы автообзвона Миелофон. загрузка (простейшая) по 10 баз за раз. за каждую загрузку базы оплата 10-20р (делается 3-5 минуты за каждую) (сортировку делать не нужно) Вот ссылка на видео примерно что нужно делать https://yadi.sk/d/bBqMu3ML3KgLSi - но тут что-то ...