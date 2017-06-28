Ищу программиста (веб-разработчика,кодера)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки138 просмотров
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Нужен ответственный программист, могу путаться в обозначениях профессий, возможно это кодер или веб-разработчик, который понимает, как реализовать данный проект без лагов. 

Будет круто, если делал похожее. 

!!! Готовый работать на совесть, без задержек, за адекватную стоимость.  

Работаю без предоплат, деньги за результат, сделал какую-то часть – получил. Конечно более подробно еще будем обсуждать. 

Ссылка на концепцию веб-приложения ниже: https://www.dropbox.com/s/872ucd3gxjtjqav/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%201.pdf?dl=0

6 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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