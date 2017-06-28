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Сделать сайт на Drupal 8 (адаптивная HTML-вёрстка свёрстана)
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Нужно разработать на Drupal 8. Адаптивные HTML-макеты свёрстаны.
Есть готовые свёрстанные HTML-макеты.
Нужно чтобы была возможность установить на главной странице на первом экране в бэкграунде видео. Также же необходимо, чтобы была мультиязычность (2 языка).
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