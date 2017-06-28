Перенести сайт на Magento на хостинг

Необходимо создать 2 посадочные страницы для увеличения воронки кандидатов. Шаблон прилагается. Стоимость одной страницы - 2000 рублей. ТЗ сообщю желающему.
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Надо развернуть бекап сайта и бд на хостинге. Протокол https. Сайт на Magento, требуется специалист знающий систему и особенности ее переноса. Простое копирование файлов не поможет. Срок - как можно быстрее. Указывайте стоимость работы.
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