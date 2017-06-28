Перенести сайт на Magento на хостинг

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка137 просмотров
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Надо развернуть бекап сайта и бд на хостинге. Протокол https. Сайт на Magento, требуется специалист знающий систему и особенности ее переноса. Простое копирование файлов не поможет. Срок - как можно быстрее. Указывайте стоимость работы.

Magento
6 лет назад
Olle34
Ольга 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад