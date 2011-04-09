Нужно написать тексты по медицинской тематике. Объем всех текстов - 10 т.зн. Подробное ТЗ исполнителю. Уточните, пожалуйста, стоимость и срок.
- Копирайтинг18 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется программист с макбуком для проведения тестирования интеграции на сайте. С аккаунтом в Apple Pay. Проверить вывод ошибки в консоли.Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $8
Необходимо совершить тестовый заказ тестового товара за 1 руб. в интернет-магазине. Прислать скрины этапов заказа и итоговое сообщение. Особенности: заказ можно сделать только с iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone SE, iPhone 7/7 Plus. и новее, ...Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $227
Нарисовать внутренние страницы сайта интернет-магазина 13 шт. по готовым макетам-прототипам. Есть готовое psd главной, в т.ч. стили карточек товара.Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется отрисовать дизайн главной страницы сайта по схеме (пока 1 вариант!). По ссылке https://yadi.sk/d/u4T12g-23NXFHM - ТЗ и согласованная схема. От Вас - точная стоимость и срок.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется изменить логотип – убрать фон, изменить шрифт, цвет, добавить изображение. Итог: 5 вариантов в ai и png. От Вас – ориентировочная цена и срок. Подробное ТЗ – исполнителю.Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт8 лет назад
Надо развернуть бекап сайта и бд на хостинге. Протокол https. Сайт на Magento, требуется специалист знающий систему и особенности ее переноса. Простое копирование файлов не поможет. Срок - как можно быстрее. Указывайте стоимость работы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется сверстать 8 страниц. Адаптивно, кроссбраузерно. Используются также блоки всплывашки, js слайдеры. Подробное ТЗ кандидатам. По результатам работы возможно дальнейшее сотрудничество. В ответе, пожалуйста, обязательно указывайте стоимость и срок, хотя бы ориентировочные.HTML-верстка42 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Требуется верстка шапки сайта. Просто в модуле хтмл сверстать из psd. Кружки, лого и надписи должны подсвечиваться при наведении. И привязать к ним ссылки. Подробнее - кандидатам. В дальнейшем - другие ...HTML-верстка28 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется для постоянного сотрудничества фрилансер-специалист по безопасности сайтов. Удаление вирусов (все виды), устранение уязвимостей сайтов, а также рекомендации и внедрение: защита информации интернет-магазинов, защита от хакеров и т.д.Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется контент-менеджер для небольшой разовой работы: правки материалов на сайте. По результатам возможно дальнейшее сотрудничество. Требуется: разместить текст на страницах сайта (около 90стр), меняя слова в тексте в соответствии с названием страницы (на странице: около ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Требуется модуль вывода дней рождения (именниников месяца или ближайших 30 дней) для Joomla. Как варианты возможны: настроить/переделать модуль Kunena, разработать собственный модуль, любое другое альтернативное решение. ФИО и дата рождения будут ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется внести изменения в верстку (из основного: добавить 3-й столбец,сделать шаблон резиновым, изменить шапку и футер, добавить доп меню (с открывающимися подпунктами) и модули и т.д. Подробнее – кандидатам) и, при необходимости, донастроить (в частности, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день. Требуется верстка дизайна для интернет-магазина на PHPShop с "натяжкой" на cms. Дизайн будет готов через несколько дней, ориентировочно надо верстать17-22.12. Дизайн сделан приблизительно с сохранением структуры дефолтного шаблона phpshop_3, резиновый.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Требуется дизайн для сайта интернет-магазина. Тематика — строительные материалы (кровля, двери и т.д.). Требуется разработка главной страницы и внутренних (список товаров, детальная страница товара и т.д.). Первоначально — разработка двух общих эскизов ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Требуется дизайн шапки и элементов сайта интернет-магазина одежды. Есть дефолтный шаблон (резиновый) магазина. Чтобы свести верстку к минимуму надо нарисовать для замены элементы оформления страницы: общий фон, шапку с навигацией, меню ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется доработка сайта на Drupal: - сделать на главной странице вывод последних тем форумов таблицами - настроить визуальный редактор - доработать личный кабинет (нестандартный вывод истории и т.д.) ...Завершен14 лет назад
Сделать на основе стандартного модуля Joomla модуль, который будет искать материалы только в определенной категории (например, заранее обговаривается, что поиск будет вестись только для материалов категории ID=15). Также возможен вариант переделки другого предложенного Вами более ...Завершен14 лет назад
Сайт: t45.ru - оптимизация Virtuemart: исправление и устранение "глюков" и мелких недоработок. - Исправление: При добавлении нового товара – товар создается, но в категории не показывается. - Исправление - создание ...Закрыт14 лет назад
Требуется исправить ошибки валидации на сайте (Joomla). 25 ошибок (+noindex, которые исправлять исправлять не надо) и 16 предупреждений. В том числе: основная часть ошибок в стороннем установленном модуле отправки сообщений со страницы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад