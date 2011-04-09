Ольга очень приятный в общении человек и порядочный заказчик. Техническое задание составлено со знанием дела, все рабочие моменты оперативно обсуждались в скайпе. Работал по этому проекту без предоплаты, рассчитывал исключительно на честность заказчика. Ольга оказалась честным работодателем, с оплатой проблем не возникло. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.