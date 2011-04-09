Olle34

Ольга Olle34

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей

  • Тексты для сайта

    Нужно написать тексты по медицинской тематике. Объем всех текстов - 10 т.зн. Подробное ТЗ исполнителю. Уточните, пожалуйста, стоимость и срок.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Протестить работу сайта

    $8

    Необходимо совершить тестовый заказ тестового товара за 1 руб. в интернет-магазине. Прислать скрины этапов заказа и итоговое сообщение. Особенности: заказ можно сделать только с iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone SE, iPhone 7/7 Plus. и новее, ...

    Тестирование сайтов7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    Требуется отрисовать дизайн главной страницы сайта по схеме (пока 1 вариант!).  По ссылке https://yadi.sk/d/u4T12g-23NXFHM - ТЗ и согласованная схема.  От Вас - точная стоимость и срок.

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменить логотип

    Требуется изменить логотип – убрать фон, изменить шрифт, цвет, добавить изображение. Итог: 5 вариантов в ai и png.  От Вас – ориентировочная цена и срок. Подробное ТЗ – исполнителю.

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенести сайт на Magento на хостинг

    Надо развернуть бекап сайта и бд на хостинге. Протокол https. Сайт на Magento, требуется специалист знающий систему и особенности ее переноса. Простое копирование файлов не поможет. Срок - как можно быстрее. Указывайте стоимость работы.

    Magento
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать страницы (чистый html без cms)

    Требуется сверстать 8 страниц. Адаптивно, кроссбраузерно. Используются также блоки всплывашки, js слайдеры.  Подробное ТЗ кандидатам. По результатам работы возможно дальнейшее сотрудничество. В ответе, пожалуйста, обязательно указывайте стоимость и срок, хотя бы ориентировочные.

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка42 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка шапки сайта

    Добрый день. Требуется верстка шапки сайта. Просто в модуле хтмл сверстать из psd. Кружки, лого и надписи должны подсвечиваться при наведении. И привязать к ним ссылки. Подробнее - кандидатам. В дальнейшем - другие ...

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Специалист по безопасности сайтов

    Требуется для постоянного сотрудничества фрилансер-специалист по безопасности сайтов. Удаление вирусов (все виды), устранение уязвимостей сайтов, а также рекомендации и внедрение: защита информации интернет-магазинов, защита от хакеров и т.д.

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разовая работа для контент-менеджера

    Требуется контент-менеджер для небольшой разовой работы: правки материалов на сайте. По результатам возможно дальнейшее сотрудничество. Требуется: разместить текст на страницах сайта (около 90стр), меняя слова в тексте в соответствии с названием страницы (на странице: около ...

    HTML
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль вывода дней рождения для Joomla

    Добрый день. Требуется модуль вывода дней рождения (именниников месяца или ближайших 30 дней) для Joomla. Как варианты возможны: настроить/переделать модуль Kunena, разработать собственный модуль, любое другое альтернативное решение. ФИО и дата рождения будут ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка/настройка WordPress

    Требуется внести изменения в верстку (из основного: добавить 3-й столбец,сделать шаблон резиновым, изменить шапку и футер, добавить доп меню (с открывающимися подпунктами) и модули и т.д. Подробнее – кандидатам) и, при необходимости, донастроить (в частности, ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка дизайна сайта

    Добрый день. Требуется верстка дизайна для интернет-магазина на PHPShop с "натяжкой" на cms. Дизайн будет готов через несколько дней, ориентировочно надо верстать17-22.12. Дизайн сделан приблизительно с сохранением структуры дефолтного шаблона phpshop_3, резиновый.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта интернет-магазина

    Добрый день. Требуется дизайн для сайта интернет-магазина. Тематика — строительные материалы (кровля, двери и т.д.). Требуется разработка главной страницы и внутренних (список товаров, детальная страница товара и т.д.). Первоначально — разработка двух общих эскизов ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн шапки и элементов сайта

    Добрый день. Требуется дизайн шапки и элементов сайта интернет-магазина одежды. Есть дефолтный шаблон (резиновый) магазина. Чтобы свести верстку к минимуму надо нарисовать для замены элементы оформления страницы: общий фон, шапку с навигацией, меню ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта на Друпал

    $100

    Требуется доработка сайта на Drupal: - сделать на главной странице вывод последних тем форумов таблицами - настроить визуальный редактор - доработать личный кабинет (нестандартный вывод истории и т.д.) ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка стандартного модуля поиска Joomla

    Сделать на основе стандартного модуля Joomla модуль, который будет искать материалы только в определенной категории (например, заранее обговаривается, что поиск будет вестись только для материалов категории ID=15). Также возможен вариант переделки другого предложенного Вами более ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Исправление ошибок на сайте (Joomla 1.5+VM).

    Сайт: t45.ru - оптимизация Virtuemart: исправление и устранение "глюков" и мелких недоработок. - Исправление: При добавлении нового товара – товар создается, но в категории не показывается. - Исправление - создание ...

    AJAXJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправление ошибок валидации

    Требуется исправить ошибки валидации на сайте (Joomla). 25 ошибок (+noindex, которые исправлять исправлять не надо) и 16 предупреждений. В том числе: основная часть ошибок в стороннем установленном модуле отправки сообщений со страницы ...

    JavaScriptJoomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

POLSKOY
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Верстка/настройка WordPress
WordPress
Ольга очень приятный в общении человек и порядочный заказчик. Техническое задание составлено со знанием дела, все рабочие моменты оперативно обсуждались в скайпе. Работал по этому проекту без предоплаты, рассчитывал исключительно на честность заказчика. Ольга оказалась честным работодателем, с оплатой проблем не возникло. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Очень ответственный, что нечасто встречается на фрилансе. При этом помимо отличных профессиональных знаний, ещё и "соображалка" работает - схватывает всё на лету, не пустозвонит. Нянькался с моим сайтом как с малым дитем, работал как батарейка енеджайзер. Результат полностью соответствует ожиданиям и техзаданию.
Ответный отзыв
yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Доработка сайта на Друпал
Drupal
Очень приятный в общении человек, который знает свое дело. Когда работать приходится не заморачиваясь на посторонние аспекты, все обычно проходит быстро и гладко - так получилось и в этот раз. С оплатой тоже никаких проблем. Надеюсь на продолжение сотрудничества и рекомендую другим!
Золотые руки, золотая голова! Сделал всё, что требовалось в 3 раза быстрее и в 2 раза дешевле, чем обещали другие. То, что было непонятно, как говорится, разжевал и на хостинг положил. Выполнил нестандартные доработки, индивидуализировал сайт, допрограммировал модули - сама не ожидала, что всё получится как надо. Буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Доверстать сайт на Joomla
Joomla
C Ольгой было очень приятно работать. Всегда буду рад ей помочь.
Замечательный специалист. Очень серьезно поработал над версткой сайта, затем внес необходимые исправления. Пунктуальный, ответственный.
Ответный отзыв