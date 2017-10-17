Требования: - Опыт разработки и создания информационных сайтов для последующей монетизации; - Необходима ссылка на портфолио с подобными работами. Структура сайта: 1. Главная страница - вывод анонсов новых публикаций, ...
Нарисовать внутренние страницы
Нарисовать внутренние страницы сайта интернет-магазина 13 шт. по готовым макетам-прототипам. Есть готовое psd главной, в т.ч. стили карточек товара.
Заявки фрилансеров
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