Сделать лендинг для фитнес инструктора

Есть новый бренд магазина женской одежды. Необходимо сделать дизайн лендинг-пейдж, который наш программист быстро "оживит". В приложении указываю основные ответы на вопросы по целевой аудитории. Прошу указать Ваши цены и сроки. Логотипы и больше фотографий ...