Нужен текст и прототип для лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок138 просмотров

Задача:

Необходимо подготовить текст и прототип для лендинга. Бриф прикладываю. 

Обращаю внимание, что нужен ТОЛЬКО прототип страницы, которую потом уже можно будет отдать дизайнеру.

В заявке указывайте стоимость и сроки. Желательно все сделать за 1 день.

Заявки без указания стоимости/сроков рассматриваться НЕ БУДУТ

Обязательные требования:

Строго без предоплаты, либо через безопасную сделку. 

Оплата: Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal, карта Сбербанка

8 лет назад
s1rgik
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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