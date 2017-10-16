Нужен текст и прототип для лендинга

Задача:

Необходимо подготовить текст и прототип для лендинга. Бриф прикладываю.

Обращаю внимание, что нужен ТОЛЬКО прототип страницы, которую потом уже можно будет отдать дизайнеру.

В заявке указывайте стоимость и сроки. Желательно все сделать за 1 день.

Заявки без указания стоимости/сроков рассматриваться НЕ БУДУТ

Обязательные требования:

Строго без предоплаты, либо через безопасную сделку.

Оплата: Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal, карта Сбербанка