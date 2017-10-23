Дизайн лендинга на сайте platformalp.ru

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Завершен11 заявок384 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо разработать дизайн(или подогнать шаблон под тематику) на сайте Платформа LP(platformalp.ru).

Тематика - ремонт мобильных телефонов. Тексты есть. Нужен дизайн. Желательны примеры в портфолио и опыт разработки сайтов на этой платформе.

8 лет назад
mykolyuk
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

andriyovae
Елена 
52 года
8 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
8 лет назад
$40
2 дня
Все сделано быстро и профессионально. Мои рекомендации!
Чёткие требования, оперативная обратная связь, своеременная оплата - прекрасный заказчик, приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

andriyovae
Елена 
52 года
8 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
8 лет назад

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