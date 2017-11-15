Дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок294 просмотра

Сайт по продаже рессоров для большегрузных машин.

Требуется отрисовать:

- главная

- карточка товара

- страница категории

- текстовый раздел ( о компании: хлебные крошки, заголовок, текст  )

Требуется отрисовать дизайн согласно прототипам ( во вложении)

ТЗ во вложении

8 лет назад
Mezentsev66
Олег 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
1 день
Второй раз работаем с Михаилом. Работы выполнил как всегда отлично, рекомендую.
Второй раз и снова успешный проект. Благодарю вас Олег за отличную работу)

Заявки фрилансеров

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад