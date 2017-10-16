Веб студии нужен исполнитель проекта. Подогнать шаблон опенкарта под стилистику сайта донора. Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп.
Перекраска сайта
Доброго времени суток!
Ищу дизайнера, разбирающегося в понятии "солидный дизайн" для перекраски сайта бизнес тематики.
Необходимо будет подобрать оптимальную цветовую гамму и показать новую гамму перекраской скриншота сайта и предоставить коды цветов для элементов.
От вас примеры ваших работ, примерные срок и стоимость выполнения моего проекта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $60
По готовому эскизу используя UI kit (стили кнопок, форм итд) нужно сделать одну страницу. Верстка будет bootstrap3 и возможно flexbox Для участия в конкурсе нужно загрузить Ваш макет дизайна. ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен7 лет назад
Нужно сделать хороший современный Лендинг , фирма занимается поздравлением дела мороза и снегурочки на домуДизайн сайтов40 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! ТЗ во вложении.Закрыт8 лет назад
Профессиональная социальная сеть в связи со своим расширением, запускает ряд новых сервисов (отдельных сайтов). Необходимо прорисовать страницы сайта и создать логотипы. Работа удаленно Можем загрузить обеспечить заказами на несколько месяцев вперёд.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Здравствуйте, есть шаблон проекта AfterEffect нужно вставить в него 10-15 фото, отрендерить и выслать мне либо выложить на ютуб.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго дня нужно "перетянуть-скопировать" чужой дизайн - на вордпресс сайт (без наворотов) Относительно срочно СпасибоЗавершен7 лет назад
Имеются макеты 4 страниц в psd, которые надо изменить по прототипам (в jpg). Отрисовать страницы в psd надо практически один в один как на прототипах (добавить новые блоки, изменить старые, поправить размеры, заголовки, цвета ...Завершен8 лет назад
Имеются макеты 4 страниц в psd, которые надо изменить по прототипам (в jpg). Отрисовать страницы в psd надо практически один в один как на прототипах (добавить новые блоки, изменить старые, поправить размеры, заголовки, ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется разработка прототипов для интернет-магазина (формат не важен - axure, moqups, просто картинка). Список страниц для прототипирования: 0. Главная 1. Каталог продукции 2. Страница товара 3. Корзина, форма ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад