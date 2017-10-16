Перекраска сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок227 просмотров

Доброго времени суток!

Ищу дизайнера, разбирающегося в понятии "солидный дизайн" для перекраски сайта бизнес тематики.

Необходимо будет подобрать оптимальную цветовую гамму и показать новую гамму перекраской скриншота сайта и предоставить коды цветов для элементов.

От вас примеры ваших работ, примерные срок и стоимость выполнения моего проекта.

8 лет назад
YourGambling
Николай 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

webkabanov
35 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
8 лет назад
$20
2 дня
Задание выполнено точно в срок и строго по техническому заданию. Спасибо!
Хороший заказчик, правильная постановка задачи, быстрая оплата, надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

webkabanov
35 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
8 лет назад