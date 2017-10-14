Создать 4 картинки для слайдшоу (интернет магазин детских вещей) с детьми 11-14 лет (ширина у сайта 1140, слайдера тоже, высота у слайдера 380), пример файле
Дизайн сайта
Необходимо доделать немного дизайн сайта, человек сделал на 70% и пропал. Есть все исходники. Нужна помощь, работа максимум на час-два осталось.
Жду ваши цены и предложения. Сделать нужно сегодня оплачу так же сегодня.
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