Дизайн сайта

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Закрыт22 заявки454 просмотра

Необходимо доделать немного дизайн сайта, человек сделал на 70% и пропал. Есть все исходники. Нужна помощь, работа максимум на час-два осталось.

Жду ваши цены и предложения. Сделать нужно сегодня оплачу так же сегодня.

8 лет назад
alexprox777
44 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров