Создать 4 картинки для слайдшоу (интернет магазин детских вещей) с детьми 11-14 лет (ширина у сайта 1140, слайдера тоже, высота у слайдера 380), пример файле
Создать дизайн многостраничного сайта со скидками
От вас требуется:
-знание принципов юзабилити вебсайтов
-умение делать дизайн сайтов (а не просто дизайн)
-соблюдение дедлайнов
-доступность
Понятная структура проекта с иерархией файлов, осмысленными названиями и комментариями для верстальщика.
Контроль сборок – после утверждения правок внести изменение во все элементы проекта
Дизайн – адаптивный, то есть адаптация под стандартные 3 варианта устройств: мобильные, планшеты, декстоп (сетка бутстрап).
Обязательно посмотрите в приложении Описание блоков сайта, навигации и функционала – будете понимать фронт работ и оцените время исполнения.
Как мы будем работать.
1) Созвон, согласование всех элементов ТЗ
2) Создание наброска сайта – какие блоки, где располагаются, какой контент содержат (на бумаге или в удобной программе)
Оплата 25% (или услуги гаранта)
3) Согласование и внесение правок в набросок
4) Отрисовка первой версии
Оплата 25% (или услуги гаранта)
5) Первая сырая версия не позднее чем через 50% времени (т.к. 50% нужно еще на корректировки и правки)
6) Работа с правками
7) Сдача
Оплата 50% (или услуги гаранта)
8) Обмен отзывами
Срок на изготовление – указывайте
Оплата 25% после создания наброска, 25% после первой версии и 50% при завершении. Если воспользуемся услугами гаранта, то комиссия 50 на 50.
Мы со своей стороны обязуемся быстро реагировать (вы не потеряете в скорости из-за нас) и давать адекватную обратную связь, своевременно проводить оплату, оставить хороший отзыв при плодотворном сотрудничестве. Хочу обратить ваше внимание, что мы нацелены на долгосрочное сотрудничество в будущих проектах.
Ждем ваших откликов.
1) Пожалуйста, предоставьте ссылки на свои последние сайты, если есть похожей тематики, то ещё лучше (ссылки необходимы для удобного осмотра ваших работ).
2) Кто из вышеназванных может вас порекомендовать? (если есть)
И пожалуйста, напишите в начале вашего сообщения Золтан-победитель, чтобы было понятно, что вы прочли все до конца. Отклики без фразы Золтан-победитель будут проигнорированы.
Все общение до созвона просьба вести здесь.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо доделать немного дизайн сайта, человек сделал на 70% и пропал. Есть все исходники. Нужна помощь, работа максимум на час-два осталось. Жду ваши цены и предложения. Сделать нужно сегодня оплачу так же ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $20
надо переделать шапку сайта, сделать ее адаптивной. ТЗ отправил личным сообщениемЗавершен8 лет назад
- $50
Сайт по продаже рессоров для большегрузных машин. Требуется отрисовать: - главная - карточка товара - страница категории - текстовый раздел ( о компании: хлебные крошки, заголовок, текст ) Требуется отрисовать ...Завершен7 лет назад
С прозрачным фоном, размер 153х150Завершен8 лет назад
Доброго времени суток! Ищу дизайнера, разбирающегося в понятии "солидный дизайн" для перекраски сайта бизнес тематики. Необходимо будет подобрать оптимальную цветовую гамму и показать новую гамму перекраской скриншота сайта и предоставить коды цветов для ...Завершен8 лет назад
- $60
По готовому эскизу используя UI kit (стили кнопок, форм итд) нужно сделать одну страницу. Верстка будет bootstrap3 и возможно flexbox Для участия в конкурсе нужно загрузить Ваш макет дизайна. ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен7 лет назад
Нужно сделать хороший современный Лендинг , фирма занимается поздравлением дела мороза и снегурочки на домуДизайн сайтов40 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! ТЗ во вложении.Закрыт8 лет назад
Профессиональная социальная сеть в связи со своим расширением, запускает ряд новых сервисов (отдельных сайтов). Необходимо прорисовать страницы сайта и создать логотипы. Работа удаленно Можем загрузить обеспечить заказами на несколько месяцев вперёд.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт7 лет назад