Создать дизайн многостраничного сайта со скидками

От вас требуется:

-знание принципов юзабилити вебсайтов

-умение делать дизайн сайтов (а не просто дизайн)

-соблюдение дедлайнов

-доступность

Понятная структура проекта с иерархией файлов, осмысленными названиями и комментариями для верстальщика.

Контроль сборок – после утверждения правок внести изменение во все элементы проекта

Дизайн – адаптивный, то есть адаптация под стандартные 3 варианта устройств: мобильные, планшеты, декстоп (сетка бутстрап).

Обязательно посмотрите в приложении Описание блоков сайта, навигации и функционала – будете понимать фронт работ и оцените время исполнения.

Как мы будем работать.

1) Созвон, согласование всех элементов ТЗ

2) Создание наброска сайта – какие блоки, где располагаются, какой контент содержат (на бумаге или в удобной программе)

Оплата 25% (или услуги гаранта)

3) Согласование и внесение правок в набросок

4) Отрисовка первой версии

Оплата 25% (или услуги гаранта)

5) Первая сырая версия не позднее чем через 50% времени (т.к. 50% нужно еще на корректировки и правки)

6) Работа с правками

7) Сдача

Оплата 50% (или услуги гаранта)

8) Обмен отзывами

Срок на изготовление – указывайте

Оплата 25% после создания наброска, 25% после первой версии и 50% при завершении. Если воспользуемся услугами гаранта, то комиссия 50 на 50.

Мы со своей стороны обязуемся быстро реагировать (вы не потеряете в скорости из-за нас) и давать адекватную обратную связь, своевременно проводить оплату, оставить хороший отзыв при плодотворном сотрудничестве. Хочу обратить ваше внимание, что мы нацелены на долгосрочное сотрудничество в будущих проектах.

Ждем ваших откликов.

1) Пожалуйста, предоставьте ссылки на свои последние сайты, если есть похожей тематики, то ещё лучше (ссылки необходимы для удобного осмотра ваших работ).

2) Кто из вышеназванных может вас порекомендовать? (если есть)

И пожалуйста, напишите в начале вашего сообщения Золтан-победитель, чтобы было понятно, что вы прочли все до конца. Отклики без фразы Золтан-победитель будут проигнорированы.

Все общение до созвона просьба вести здесь.