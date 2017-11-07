Нужен технический дизайнер, умеющий работать в Sketch

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки138 просмотров

Задача техническая: нужно взять и отрисовать (перекомпоновать) готовые макеты для десктопа в адаптивку - макеты для планшетов и мобильных.

Требование: умение работать в Sketch и, соответственно, наличие Мака. Макетов много, но по факту однотипные. Сделаны по сетке, поэтому понимать их просто.

Sketch
8 лет назад
myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vosminogstudio
Артем 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$120
3 дня
Хорошая работа. Дольше, чем планировали, но в конце-концов результат получен. Будем дальше обращаться по подобным вопросам.
Невероятно сложный проект, но в тоже время и интересный! Это была не просто интересная работа, это было больше! Отдельное спасибо арт-директору, который мгновенно давал комментарии. Оплата мгновенная, крайне рекомендую!

Заявки фрилансеров

vosminogstudio
Артем 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад