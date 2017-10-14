Разработка дизайна для Landing Page

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки431 просмотр

Здравствуйте! Ищем исполнителя для разработки дизайна лендинга. ТЗ есть, макет есть. Просьба при отклике прикреплять 5-10 своих работ.

8 лет назад
DmitriyShevchuk
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров