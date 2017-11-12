DmitriyShevchuk

Здравствуйте, нужен исполнитель чтобы оперативно скопировать простой одностраничник с товаром, посадить его на хостинг, привязать к домену, внести несколько небольших корректировок в тексте, заменить четыре картинки на предоставленные, вставить код facebook-пикселя на страницу благодарности и ...
- $10HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужно разработать motion-design ролик "под ключ"(озвучка, анимация и тд.). Есть пример, длина ролика будет составлять ориентировочно 1 минуту.Анимация14 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать баннеры для рекламы в лентах Facebook и Instagram. Есть 8 товаров, нужно 16 баннеров(8 для Facebook, 8 для Instagram), все баннеры будут однотипные, просто вставлены разные модели. Товар - подарочные наборы носков. Есть ...Баннеры26 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужно переработать текст для рекламного объявления в Instagram'е. Тематика - продажа тонального крема "Dermacol".Копирайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, нужно разработать качественную и захватывающую синемаграмму для рекламы тонального крема "Dermacol" в Instagram. Просьба при отклике прикреплять несколько подобных работ если ранее вы сталкивались с подобными задачами.Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Здравствуйте, нужно отрисовать и сверстать фирменный e-mail. Просьба при отклике прикреплять к сообщению несколько своих проектов.HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужно сверстать валидным кодом и натянуть на WordPress лендинг по готовому PSD-макету. Просьба при отклике прикреплять к сообщению несколько своих проектов.HTML-верстка18 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, ищем исполнителя для бюджетного ребрендинга малого бизнеса. Нужно разработать логотип и брендбук компании.Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть разработанный дизайн в psd-исходнике. Нужно его сверстать и натянуть на WordPress. Просьба при отклике прикреплять несколько своих проектов.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Здравствуйте! Ищем исполнителя для разработки дизайна лендинга. ТЗ есть, макет есть. Просьба при отклике прикреплять 5-10 своих работ.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $40
Здравствуйте, ищем исполнителя для разработки дизайна лендинга. Разрабатывать нужно не с нуля, есть большой портал, общие черты должны сохраниться. Тематика - языковые курсы за рубежом. Есть заполненный бриф.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт6 лет назад