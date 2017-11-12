DmitriyShevchuk

Дмитрий Шевчук DmitriyShevchuk

 
33 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
WebWhiteDev
Олег 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Копирование, посадка на хост и домен, мини-редактирование лендинга
Отличный заказчик, четко поставлена задача - оперативная оплата. 100% рекомендую!
Отличный исполнитель, сделал всё максимально оперативно, выполнил каждую затребованную корректировку, учёл все пожелания. Качество работы на высоте, по срокам всё идеально, на сообщения отвечает максимально оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.
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