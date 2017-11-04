Ищу специалиста для редактировании микроразметки. Требуется найти ошибку в структурированных данных. Оставляя заявку указывайте скайп.
Дизайн и вёрстка фирменного e-mail
Здравствуйте, нужно отрисовать и сверстать фирменный e-mail. Просьба при отклике прикреплять к сообщению несколько своих проектов.
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