Нужна верстка

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок594 просмотра

Здравствуйте!

Нужна верстка прикрепленной картинки.

Ширина верстки должна быть 1090 пикселей.

Задача: сверстать так, чтобы каждый фасад кухни (прямоугольники) был(и) отдельной картинкой и кликабельными. Т.е. при наведении на любой прямоугольник этой картинки срабатывал hover и можно было реализовать OnClick. 

8 лет назад
nastdesign
Виктор 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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