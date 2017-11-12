Приветствую! Ничего сложного, проверить готовый баннер (точнее его код) к требованиям Яндекса https://yandex.ru/adv/requirements/html5 Работы максимум на час для знающих
Сверстать 2 простый емейла
Нужно сверстать 2 емейла.
Чтобы максимально соответствовало макетам при открытии во всех (как можно больше) почтовый клиентах.
Выбранный исполнитель
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