Сверстать 2 простый емейла

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок294 просмотра

Нужно сверстать 2 емейла.

Чтобы максимально соответствовало макетам при открытии во всех (как можно больше) почтовый клиентах.

8 лет назад
spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ababiy
51 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$20
1 день
Все сделано на высоте! Спасибо!
Александр, спасибо за хороший заказ и грамотную постановку. Обратная связь - отличная. До следующей, взаимовыгодной работы над проектами :-)

Заявки фрилансеров

ababiy
51 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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