Требуется обновить верстку сайта - http://everestauto.lv/ru/ . Cms - WA ShopScript (глубокие знания в ней не нужны - тонкости подскажу). Основные моменты: Изменение размещения элементов в шапке. Примерный эскиз - https://yadi.sk/d/VGOhVtq93PLtCWДобавление в левое меню вывод иконок ...
Подготовить баннер html5 к требованиям Яндекс
Приветствую! Ничего сложного, проверить готовый баннер (точнее его код) к требованиям Яндекса https://yandex.ru/adv/requirements/html5
Работы максимум на час для знающих
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