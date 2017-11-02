Верстка на Yii

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок179 просмотров

верстка сайта с дизайном типа http://hrdigital.ru, плюс натяжка на старый функционал

Yii
7 лет назад
Yev62
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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