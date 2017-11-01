Адаптивная верстка калькулятора

$34
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка243 просмотра

Требуется адаптивная верстка калькулятора. 

  • Адаптивная верстка.
  • Полная идентичность макета при верстке до пикселя.
  • Каждый шаг, отдельная страница (/step1;/step2;/step3...)
  • Возможность запоминать предыдущие шаги, чтобы вернув пользователя на шаг (с 1 по 9), он мог продолжить заполнять поля с того шага, на котором остановился.
  • В шаге 8, в тексте: Нам 4 года! Акция до 6 декабря. - требуется сделать счетчик, отсчитывающий число на 3 дня вперед. К примеру сегодня 3 декабря, а счетчик показывает 6 декабря.
  • В шаге 9, в тексте: Сегодня через наш сайт было рассчитано 19 кухонь. - требуется сделать счетчик, который бы в течение 16 часов. С 6 утра до 10 вечера. Считал каждые час по 3 кухни. Итого к 10 вечера мы получаем - 48 кухонь.
  • В шаге номер 9, требуется сделать валидацию к форме по сбору телефона.
  • В шаге 2, только при заполнении всех 3 полей на П-образной кухни, возможно перейти на следующий шаг или при выборе: не знаю размеров. Если пользователь не заполнил поля и не выбрал: не знаю размеров, нажал на призыв к действию: перейти к шагу 3.  Появляется подсказка: Введите размер стороны “А”, Введите размер стороны “В”, Введите размер стороны “С”. Такой же принцип работает и на других 3-х конфигурациях кухонь.
  • В шаге 9 дублируется текст: Ваш подарок: текст дублер, с шага 8, где пользователь выбрал из 4-ёх предложенных вариантов подарков, один.
  • Я принимаю условия передачи информации. Открывается PDF файл на новой странице.
  • На каждом шаге, при выходе или закрытии страницы появляется модальное окно. Текст условно такой: Уходите без подарка? Вам осталось ответить на ? вопроса (вопросов), чтобы выбрать ваш гарантированный подарок!
  • На 9 шаге, где запрашивается контакт, также появляется модальное окно (PopUp), при выходе или закрытии страницы. Текст условно такой: Вы в одном шаге! Чтобы забронировать ваш подарок название подстраивается из выбранного варианта и получить точный расчет будущей кухни по SMS.
  • В шаге 10, требуется сверстать слайдер как на сайте: http://lp.kuhnivesta.ru/ Чтобы при клике на маленькие окошки, открывалась фотография этой же кухни, только с другого ракурса. А при нажатии на стрелку “вперед”, перелистывало на другую кухню.
  • Работа прогресс бара, по принципу первого примера: http://www.htmldrive.net/items/demo/1195/Stylish-progress-bars-effect-with-CSS3 с первого шага, сделать не с 0, а с 5%. До 100% прогресс бар доходит только на 10 шаге.
  • В шаге 10, иконка ВКонтакте, поддергиватеся каждые 5 секунд. При нажатии на иконку, открывается новая страница.
  • При клике на ссылку директора компании, также открывается новая страница.
  • Все данные при прохождении опроса приходят на электронную почту.
От вас сроки и минимум 5 примеров адаптивной верстки.  
8 лет назад
Mock-ups
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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