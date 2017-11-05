Сверстать шаблон

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки203 просмотра

Приветствую, требуется сверстать PSD шаблон. Превью прикреплены, PSD предоставлю исполнителю.

Извините, забыл указать: дизайн фиксированный, растягивается только фон.

Требования:

Иметь хороший опыт в верстке;

Обтекаемые блоки - завершать обтекаемость для будущих вставок блоков;

Не использовать фреймворки css;

По возможности исключать javascript;

Выполненную работу запрещено выкладывать в свое портфолио;

CSSJavaScript
8 лет назад
Ilekor
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$90
7 дней
В очередной раз делаю заказ у Евгения, все как всегда, на высшем уровне. Быстро, профессионально, без лишних вопросов.
С Андреем уже не первый раз сотрудничаю и как и в прошлые разы всё отлично. Хорошие макеты,всегда на связи и оплата без задержек. Рекомендую как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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