Сделать верстку, для мобильного и планешета по двум шаблонам Вес моб. и Планшетной версии должен составлять: до 1 Мб Все макеты имеют вес: Макет моб. версии: 9,9 мбМакет планшетной. версии: ...
Нужен дизайн LANDING мобильная версия
Доброго времени суток.
Необходимо сделать верстку сайта с моего дизайна Photoshop.
Нужно сделать только мобильную версию!, десктопная версия будет делаться отдельно.
Вот дизайн: http://diamant.kz/doner5.jpg
Вот исходники: http://diamant.kz/doner5.psd
Срок: 2 дня
Требование: Качественная верстка, читаемая, понятная. Я буду интегрировать в wordpress, поэтому нужно чтобы было все совместимо, чтобы не было конфликта скриптов, и т. д.
С Уважением
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